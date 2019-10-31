Belediye başkanından alkışlanacak hareket

Bursa'nın Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, makamına gelen yaşlı teyzenin sıkıntısını makam aracıyla kadınla birlikte gidip halletti.

Büyükorhan ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Hasene Turan, evinin önündeki yol meselesinin çözülmesi için Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz'ın makamına giderek sıkıntısını anlattı. Yaşlı teyzeyi dinleyen başkan, Hasene Turan'ı makam aracına bindirip evinin önüne götürdü. Burada sıkıntısını dinleyen Başkan Korkmaz, meselenin çözüme kavuşturulması için gerekli birime talimat verdi. Yaşlı teyze kendisini randevusuz kabul eden ve makam aracıyla evinin önüne kadar götüren başkana hayır dua ve teşekür etti.