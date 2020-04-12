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Belediye başkanından sokağa çıkamayan kıza sürpriz doğum günü

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kendisine sosyal medyadan ulaşıp, sokağa çıkma yasağı yüzünden kızının doğum gününü kutlayamadıklarını belirten aileye doğum günü sürprizi yaptı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a sosyal medya aracılığı ile ulaşan Melih ve Can çifti, 6 yaşına giren Azra'nın doğum gününü kutlayamadıklarını belirtti. Başkan Taban'dan destek isteyen aileye sürpriz gecikmedi. Belediye ekipleri tarafından doğum günü pastası minik Azra'nın evine ulaştırıldı. 6 yaşına giren Azra ve video konferans yolu ile görüntülü olarak kendisini bekleyen Taban'ı görünce duygulu anlar yaşadı. Yapılan sürpriz karşısında bir hayli şaşıran küçük Azra, bu sürprizden dolayı Başkan Taban'a teşekkür etti.

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