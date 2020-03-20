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Belediye çalışanları kontrolden geçti

Gemlik Belediyesi’nde idareciler ve personel sağlık kontrolünden geçti.

Gemlik Belediyesi'nde idareciler ve personel sağlık kontrolünden geçti.


Gemlik Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirlere aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri kamu kurum ve kuruluşları ile bütün okulları dezenfekte ederek mikroplardan arındırırken, belediyenin uygun yerlerine el dezenfektanı yerleştirildi. Tahsilat bölümünde eldiven ve maske ile çalışılmaya başlandı. Son olarak hizmetlerin devam ettiği belediye binasında her gün pek çok kişi ile iletişim kuran çalışanlar da ayrıntılı sağlık taramasından geçti. İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği uzmanları tarafından tek tek ateşi ölçülen çalışanların yakın zaman içinde öksürük, halsizlik, nefes darlığı gibi şikâyetlerinin olup olmadığı soruldu. Personel genel taramada herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmadı.

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