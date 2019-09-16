İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarını daha yaşanılabilir yapmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarını daha yaşanılabilir yapmak için faaliyetlerini sürdürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Fen İşleri son bir ay zarfında yol sokak ve okul bahçelerine 9600 metrekare kilitli parke ve 1600 metrekare kaldırım taşı döşedi. Ayrıca bordür, yağmur oluğu ve engelli taşı döşeme işi yapıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucu ilçe cadde ve sokakları yıpranmış görüntüsünden kurtarılarak ilçe halkının kullanımına sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.