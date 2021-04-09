Belediye dergi tarihe not düşüyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde yayınlanan Belediye Dergi'nin ikinci sayısı çıktı.

İlk sayısıyla okuyucunun beğenisini kazanan ve Mustafakemalpaşa Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından büyük bir özveriyle yayına hazırlanan Belediye derginin yeni sayısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok özel röportaja yer verildi.

Hiç bilinmeyen yönleriyle Başkan Aktaş'ın çocukluğundan eğitim hayatına, gençlik yıllarından ticaret ve siyaset hayatına kadar çok özel bilgiler okuyucuya aktarıldı.

‘Şehir büyük bir şantiye'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, verdiği özel röportajda Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek “Her zahmette bir rahmet vardır. Şu anda şehir büyük bir şantiye haline geldi. Toz toprak ve çamurlu günler bittiğinde pırıl pırıl Mustafakemalpaşa çıkacak ortaya. İnşallah Mustafakemalpaşa'nın kronik problemlerini hep birlikte çözeceğiz. Herkes gördüğü için minare yapmak kolay olur ama kuyu yapmaya kimse cesaret edemez. Altyapı zor iştir. Mehmet Kanar genç, dinamik ve cesaretli bir Başkan. Allah gayretini arttırsın” ifadelerini kullandı.

Belediye dergi özel dosya konusunda Mustafakemalpaşa'da sütün dünü bugünü ve yarınını işlerken, Başkan Mehmet Kanar'la 2 yıl ana başlığı ile tamamlanan ve devam eden projeler kaleme alındı. Mustafakemalpaşalı sinema oyuncusu, yönetmen ve senaryo yazarı Orhan Aksoy'un hayatı okuyucuyla paylaşıldı. Üç ayda bir çıkacak olan Belediye dergi de kültür sanat, tarih, edebiyat ve belediye haberleri yayınlanırken Murat Çubukçu, Halit Ersöz, Ahmet Tüzün ve Coşkun Dağdeler de özel yazılarıyla dergiye katkı sağlıyor.