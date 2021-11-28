Belediye ekiplerinden lodos yıkıntılarına anında müdahale

Yıkılan ağaç ve kırılan dallar sebebiyle aksaklık oluşmasına izin vermeyen İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden bu yana sahada teyakkuz halindeydi. Alınan önlemler sayesinde can ve mal kaybı yaşanmazken ekipler gün boyu şehrin genelinde çalışmasına devam edecek.

Lodos sonrası yapılan çalışmalar hakkında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ''Ekiplerimiz sabah saatlerinden bu yana sahada. Lodos sebebiyle bazı bölgelerde ağaç yıkıntısı ve dalların kırıldığını tespit etti. Her birini titizlikle takip edip herhangi bir aksaklık oluşturmaması adına toplamaya devam ediyoruz. Bu gibi sorunlarla karşılaşan vatandaşlarımız 153 hattımız üzerinden Çözüm Merkezimize ulaşarak bizlere bildirebilir'' dedi.