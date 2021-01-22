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Belediye ekiplerini şaşırtan detay

Bursa’nın İznik ilçesinde kış şartları sebebiyle ağaçlara bakım yapan belediye ekipleri gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kış şartları sebebiyle ağaçlara bakım yapan belediye ekipleri gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Ağacın dalında oluşan buzun geyik silüeti ekipleri hayrete düşürdü.


İznik'te ağaçlara bakım yapan İznik Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kemalpaşa Mahallesinde bir sokaktaki ağaçta buzdan bir cisim fark etti. Şekil alarak geyiği andıran buzlanmış cisim ekiplere şaşkınlık yaşattı.

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