Belediye eski çalışanı evinde ölü bulundu

İstanbul'da yaşayan oğlunun telefonla ulaşamadığı Recep Adamoğlu'nun evine giden polis ekipleri, çilingir yardımı ile evi açtıklarında Adamoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Orhangazi Muradiye Mahallesi Alper Sokak'taki bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi Belediyesi'nde uzun yıllar muhasebe bölümünde çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Recep Adamoğlu'ndan haber alamayan oğlu, durumu Orhangazi'de yaşayan ablasına bildirdi. Recep Adamoğlu'nun evine gelen kızı da kendisine ulaşamayınca ve kapı açılmayınca, durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile kapıyı açtıklarında Recep Adamoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen 2 çocuk babası Adamoğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Recep Adamoğlu'nun eşinin bir süreliğine İstanbul'da yaşayan oğlunun yanına gittiği ve Adamoğlu'nun evinde bir süredir yalnız kaldığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.