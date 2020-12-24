Belediye kreşi sağlık çalışanlarına ücretsiz

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediyenin açtığı “Uğur Böcekleri Kreşi”nin sağlık çalışanlarının çocuklarına ücretsiz olacağını müjdesini verirken Covid-19 ile ilgili ses getirecek bir çağrıda bulundu.

Ülkemizi etkisi altına alan ve vaka sayılarının artmasıyla birlikte kısıtlamalara geri dönülmek zorunda kalan COVID-19 pandemisiyle ilgili bir teklif de Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'dan geldi. Başkan Sertaslan, tam kapanmanın pek çok bilim insanının ortak kanaati olduğunu ifade ederken, “Bu sene hiç kaldırım yapmayayım, hiç yatırım yapmayayım ve hiç para harcamayayım. Bu bütçeyi benden alsınlar kullansınlar. Başka türlü mümkün değil, başka biri bu hastalık yüzünden bizlerden ayrılmasın” dedi.

“Çekiç gibi dediğimiz insanları kaybettik”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir'in yeri doldurulamayacak biri olduğunu ifade ederken, “Bayram ağabeyimiz hayatının belli bir döneminde bu memlekette çocuklar yetiştirmek için gayret etmiş, emek vermiş ve alın teri akıtmış bir insandı. Kurşunlu köyünde görev yaptığı 15 yılın sonunda herkesin huzur odağı dediği, büyük bir keyifle gittiği bir hale getirmişti. Sonra bizlerle beraber yaşadığı kente ben belediye başkanlığı yaptım, belediye meclis üyesi olmam, bu kent için yapacağımız işler var diyerek ayağa kalkmış ve bizlerle beraber yola çıkmış bir ağabeyimizdi. Beş paralık bir hastalık yüzünden kaybettik. Hepimizi çok üzdü. Bir daha üzülmeyelim gibi bir misyonu var benim gözümde artık. Bu hastalığın şakası yok. Çekiç gibi güçlü ve kuvvetli adamları aramızdan aldı” dedi.

“Bu hastalığın şakası yok”

Başkan Sertaslan Covid-19'un ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu vurgularken, “Sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim. Herhangi birimiz veya bir sevdiğimiz artık bu hastalık yüzünden ölmesin. Bunun için hepimizin yapabileceği şeyler var. Belediye veya hükümet yeteri kadar tedbir almadı demek bu hastalık yüzünden vefat edenleri geri getirmiyor. Genç yaşlı ayırmadan bir sürü sevdiğimizi kaybettik. Anne ve babası tarafından bin bir emekle büyütülmüş, büyük hayallerle evlenmiş veya yıllardır okuyup meslek sahibi olacakken bu hastalığın pençesine düşen bir sürü değerimizi kaybettik” şeklinde konuştu.

“Mecburu işler haricindeki bütçe, kapanma bütçesi olarak kullanılsın”

Tam kapanmanın ülkemizdeki mevcut ekonomik durumlardan ötürü sağlanmadığının belirten Başkan Sertaslan, “Tam kapanma pek çok bilim insanının ortak kanaatidir. Bu işin mali tarafı var. Bu mali tarafına göğüs gerebilme kuvvetimiz yok diye tam kapanma yapılamıyor, yapılsın Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi toplantıda ifade ettim. Buradan açık çağrı yapıyorum. Belediyelerin mecburi harcamaların dışında olan bütçeleri tam kapanma bütçesi olarak kullanılsın, ben razıyım. Bu sene hiç kaldırım yapmayayım, hiç yatırım yapmayayım ve hiç para harcamayayım. Bu bütçeyi benden alsınlar kullansınlar. Başta türlü mümkün değil, başka biri bu hastalık yüzünden bizlerden ayrılmasın” diyerek sözlerini tamamladı.