Belediye meclisinde ilginç teklif

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun satılması gündeme geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis gündeminde BUSKİ'nin 100 milyonluk, mali hizmetlerin de 250 milyonluk kredi kullanma teklifine Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti grup sözcülerinden ilginç teklif geldi. Kredi çekileceğine Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun devlete satılarak harcanan paranın geri alınmasını teklif eden CHP Grup Sözcüsü Osman Ayrıdilli, “Türkiye'nin 24 stadının 23'ünü devlet yaptı. Sadece biz kendimiz yaptık. Bu bedeli Bursa'ya ödettirmemek için son derece akıllı bir şekilde, stadyumu geri devredelim. Genel müdürlüğüne bakanlığa devredilsin. Parayı bize geri versinler. Bu gayreti göstermeliyiz. 500 milyar liralık parayı devletten geri almalıyız” dedi.

Grup sözcülerinin teklifi üzerine konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Biz bugünü konuşmuyoruz. Biz Acemleri, adliye kavşağını ve 11 tane kavşağı halletmekten bahsediyoruz. Kırsalda yapılacak çalışmalar, aklınıza gelebilecek buna benzer birçok çalışmadan bahsediyoruz. Bunları yapmak için ise bazen stadyumu satacağız. İşimize gelirse ceketimi de satarım. Belediye binasını da satabiliriz. Bu kurumun ve şehrin menfaatine olan her şeyi yerine getiririz. Fotoğrafa sadece kısa vadeli bakmamız gerekiyor. Bu konuda bakanlığımıza da teklif sunduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından meclise gelen diğer kanun teklifleri kabul edildi ve görüşmeler sona erdi.