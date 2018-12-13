Belediye meydanı yeni yüzüyle hizmete girdi

Park tamamlanmasının ardından bugün salep ikramlarıyla hizmete açıldı.

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, meydanda yapılan kavşak düzenlemesinin ardından belediye binası önünde bulunan parkı yeniledi. Yapılan düzenlemeyle çehresi değişen parkta çalışmalar tamamlandı. Top havuzu ve “İnegöl” yazısıyla süslenen, ağaçlandırma çalışmalarıyla nefes alınacak bir alan haline dönüşen park hizmete açıldı.

Salep ikramlarının yapıldığı alan yeni yüzüyle hizmete sunulurken, Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlarla bir araya geldi. Alper Taban, “Bugün yine güzel bir projenin hizmete alımıyla ilgili bir araya geldik. Biliyorsunuz 1 yılık dönemimizi dolu dolu programlarla geçirmeye çalıştık. Yeri geldi otoparklar yaptık, yeri geldi kavşaklarda düzenlemeler yaptık, yeşil alan uygulamaları, parklar yaptık Velhâsıl vatandaşımızın nerede problemi varsa bunların çözümü için adımlar atmaya çalıştık. Küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşturacağımızı her fırsatta ifade etmeye çalıştım. Çözüm odaklı hizmet ettik. Vatandaşlarımızın sesine kulak verdik. Bugün bizlerin en iyi danışmanı milletimiz, vatandaşımız. Şu ana kadar dışarıdan yöneticilik ve belediyecilikle ilgili bir danışmanlık almadım. İnegöl'ü inşallah örnek bir şehir haline getireceğiz” dedi.