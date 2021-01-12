Belediye pandemi mağdurlarından kira almayacak

Toplantıya katılanların ateşi ölçülürken oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Gemlik Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis, 10 binden fazla izlendi.

Belediye Meclisi'nde, Gemlik Kent Müzesi Projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Şehit İdris Büyükdönmez Caddesi üzerinde bulunan, Halitpaşa Mahallesi, 321. Ada, 17 parsel numaralı 196,86 metrekare mağaza vasıflı yapı ile yapının hemen yanındaki 18 parsel numaralı 66,89 metrekarelik yapının satın alınması ya da kamulaştırılması hakkındaki rapor, Gemlik Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

Binalar, Gemlikliler arasında Papazevi ile şaraphane olarak bilinen tarihi yapılar arasında bulunuyor. Proje tamamlandığında Gemlik'in tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtan, ilçemizin başta zeytin ve zeytincilik olmak üzere ekonomik değerlerinin anlatılacağı, ayrıca Gemlik'in sahip olduğu lahitler ve diğer tarihi kalıntılar olmak üzere binlerce yıllık eserlerin sergileneceği önemli bir tesis inşa edilmiş olacak.

Belediye kiracılarına önemli kolaylık

Belediye Meclisi'nde gündeme alınan bir diğer karar ise, belediye mülklerinin kiracılarını sevindirdi. Hukuk ve Plan Bütçe komisyonlarının, pandemi süreci nedeniyle gelir kaybı yaşayan belediye kiracılarının, tahsil edilecek kira bedellerinde indirim ya da erteleme yapılmasına ilişkin raporu oy birliği ile kabul edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün, 22 Aralık 2020 tarihli Kira Alacaklarını Yapılandırma Usul ve Esaslar konulu genelgesinde, işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve gelir kaybı yaşayan işletmelerin, kira ödemelerinde kolaylık yapılması görüşüne yer verilmişti. Buna göre, belediye kiracısı olan kapanan işyerlerinden bu süre boyunca kira bedeli alınmaması, kira sözleşmelerinin kapalı kaldıkları süre boyunca uzatılmasına, işyerleri kapatılmamasına rağmen ekonomik olarak olumsuz etkilenen işletmelerden kira bedellerinde yüzde 50 indirim yapılmasına karar verildi. Kira bedeli alınmayacak ve indirim uygulanacak işletmelerin belirlenmesi için ise Gemlik Belediye Encümeni yetkilendirildi. Belediye kiracılarına yapılacak bu kolaylık, 1 Ocak 2021'den değil, genelgenin yayınlandığı Aralık ayından itibaren başlayacak.