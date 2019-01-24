Belediye personeli hayat kurtaracak

Osmangazi Belediyesi, iş yerlerinde bulundurulması mecburi olan ilk yardımcı personelin yetiştirilmesi adına belediye personeline ilk yardım eğitimi verdi. ABC İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, belediye personeline genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı. Uzmanlar Özgül Salih Çeçener, Nilgün Bir ve Ömer Kılış eşliğinde pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulama da yaptırıldı.

İlk yardım eğitiminin insan hayatı için büyük önem taşıdığını ifade eden Özgül Salih Çeçener, “Bir ay boyunca devam edecek temel ilk yardım eğitimlerimizden 200 personel yararlanacak. Eğitimi tamamlayan personeller, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapılacak imtihana girerek sertifika almaya hak kazanacak. İlk yardım eğitimi hayatımızın ehliyetidir. Bu konuda hassasiyet gösteren Osmangazi Belediyesi'ni tebrik ediyorum” dedi.