İçişleri Bakanlığı tarafından, 2021 yılının Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi dolayısıyla arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Bursa İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında Bursa Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) tarafından verilen eğitimlerde deprem, yangın, heyelan, sel gibi doğal afetlere hazırlık ve mücadele konuları ele alındı.

Mustafakemalpaşa ilçesinin 1. derece deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli, hayat kurtaran önemli bilgiler vererek "Her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İçişleri Bakanlığımızca 2021 yılının Türkiye'de Afet ve Eğitim Yılı ilan edilmesiyle birlikte, görev alacak belediye personelimize eğitim verildi. Gerçekleşen eğitimde belediye personelimize hayat kurtaran bilgiler verilerek Afet ve acil durumlarda neler yapılması gerektiğini aktarıldı. Yaşadığımız şehrin deprem bölgesi olduğunu hiçbir vatandaşımız unutmamalı. Bu konuda tüm vatandaşlarımız bu bilgilere sahip olmalıdır” ifadelerini kullandı.