Belediye personeline çocuk sağlığı semineri

Osmangazi Belediyesi'nin hizmet içi eğitim programı çerçevesinde, belediye personeline çocuklarda görülen kış hastalıkları semineri verildi.

Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde çocuklarda görülen kış hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yolları anlatıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sabahat Karakaşlılar tarafından bulaşıcı hastalıklardan korunma ana başlığı altında verilen eğitimde, belediye personeline enfeksiyon, rahatsızlık, hastalık sinyalleri, en sık görülen kış hastalıkları, soğuk algınlığı, grip, alt ve üst solunum yolları hastalıkları gibi çeşitli konular hakkında bilgiler verildi. Kış aylarıyla birlikte nezle, bademcik iltihabı, grip gibi solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artığının altını çizen Dr. Sabahat Karakaşlılar, aşı ile korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra okul gibi kalabalık ortamlarda enfeksiyon bulaşma riskinin daha fazla olduğunu ifade eden Karakaşlılar, “Çocuklarımızın enfeksiyondan korunması adına ebeveynlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli husus beslenmedir. Hijyen konusunda ise çocuklara özellikle el yıkama alışkanlığı aşılanmalıdır. Çünkü okullardaki bulaşma en çok elle temas, hapşırma, tükürük gibi damlacık yollarıyla bulaşıyor. Dolayısıyla öğretmenlerimizin sınıfın hijyeni ve havalandırmasına dikkat ederek, hasta çocukların istirahat etmesini ya da diğer çocuklarla temas etmemesini sağlamaları gerekiyor” dedi.