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Belediye personeline eğitimde özel indirim

Nilüfer Belediyesi’nin, Özel İzmir Yolu Tan Anadolu ve Fen Lisesi ile imzaladığı protokol kapsamında belediye personeli, yüzde 30 özel indirim imkânından faydalanacak.

Nilüfer Belediyesi'nin, Özel İzmir Yolu Tan Anadolu ve Fen Lisesi ile imzaladığı protokol kapsamında belediye personeli, yüzde 30 özel indirim imkânından faydalanacak.


Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız ve okulun yöneticilerinden Öztürk Aydın'ın imzaladığı protokolle birlikte belediye personelinin çocukları yüzde 30 indirim imkânından yararlanacak. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleştirilen indirim protokolü imza töreninde Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, maksatlarının belediye personelinin yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.


Özel İzmir Yolu Tan Anadolu ve Fen Lisesi yöneticisi Öztürk Aydın da böyle bir protokolün altına imza atmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.


İndirim protokolü kapsamında Nilüfer Belediyesi çalışanları ve birinci derecede yakınlarına yüzde 30 indirim yapılacak.

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