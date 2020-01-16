Belediye personeline ergenlik semineri

Vatandaşa daha iyi hizmet verilmesi için personele yönelik eğitimlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, son olarak çocuklarda ergenlik dönemi semineri düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye meclis salonunda gerçekleşen seminere, özellikle ergenlik çağında çocukları olan personel ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat süren seminerde Uzman Klinik Psikolog Gözde Nilüfer Koçer, ergenlikte yaşanan değişimler ve anne babaların zorlandığı noktaları anlatırken, gençlerin ergenlik dönemini daha sağlıklı geçirmeleri için ebeynlere tavsiyelerde bulundu.

İş ve aile yaşamının bir bütün olduğunu belirten Gözde Nilüfer Koçer, “Çocuklar, ergen yaşa geldiklerinde bazı kaygılar yaşar. Bu dönemde kız ve erkek çocuklar hassas bir dönemden geçtikleri için çevresindeki büyükleri tarafından doğru bilgiler verilerek, bu döneme uyumları sağlanmalıdır. Bizler, bu düşünceyle yola çıkarak personelimize ergenlik döneminde yaşanan sıkıntılara yönelik seminer tertip ettik. Çünkü personelin aile yaşantısına temas ettiğimizde, işe olan motivasyonunun da arttığını görüyoruz. Seminerin oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte belli periyotlar ve farklı konularla eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.