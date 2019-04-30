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Belediye personeline iş sağlığı eğitimi

Osmangazi Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.


Osmangazi Belediyesi, personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, meslek hastalıklarından korunma yolları semineri düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Salonu'nda 2 gün boyunca gerçekleştirilen eğitime personelin ilgisi büyük oldu. İş güvenliği uzmanı Merve Akkaya, biyolog Birol Gökgöz ve sağlık memuru Güner Atagenç eşliğinde verilen seminerlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak hizmet verirken önceliklerinin personelin sağlığı ve güvenliği olduğunu söyledi.

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