Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline ‘Stres Yönetimi Eğitimi' verildi.

Osmangazi Belediyesi, personelin vatandaşa daha iyi hizmet sunması için stres yönetimi konulu eğitim düzenledi. Belediye personelinin büyük ilgi gösterdiği eğitim programı, Uzman Klinik Psikolog Gözde Nilüfer Koçer tarafından Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Stresi yönetmenin en temel yolunun insanın kendisini tanıması olduğunun altını çizen Koçer, “Kitap okumak, spor yapmak, resim çizmek gibi çeşitli faaliyetlerden bizi hangisi rahatlatıyorsa her gün en az 15 dakika yapmalıyız. Çünkü aşırı stres durumunda bakış açısı ve tavır çok önemlidir. Öfkemizi kontrol etmeyi öğrenerek meydana gelebilecek yıkıcı sonuçlardan kurtulabiliriz. Ayrıca nefes kontrolüyle de stresin üstesinden gelebiliriz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da iki gün boyunca devam eden eğitimin oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Stres yönetimi eğitimi personelimizin motivasyonunu arttırmak için önemli bir çalışma oldu. Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen seminerlerimiz ile hem personelimiz bilinçleniyor hem de hemşehrilerimize daha kaliteli ve iyi bir hizmet sunuyoruz” diye konuştu.