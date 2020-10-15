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Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi

Osmangazi Belediyesi personeline iş güvenliği uzmanları tarafından yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi.


Yatırım projelerinin haricinde sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Osmangazi Belediyesi, personeline yüksekte çalışırken iş güvenliği eğitimi düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından teorik ve uygulamalı olarak ‘yüksekte güvenli çalışma eğitimi' verildi. İş Güvenliği Uzmanı İsmail Cebeci, personele ilk Belediye Meclis Salonu'nda yüksekte çalışma ekipmanları, toplu ve kişisel korunma tedbirleri, güvenlik şeritleri, iskele ve merdiven kullanılmasını önce teorik olarak anlattı. Ardından imtihana tabi tutulan personel, öğrendikleri bilgileri açık alanda uygulama imkânı buldu. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleşen eğitimde, belediye personeli yüksekte emniyetli şekilde çalışmanın inceliklerini öğrendi.

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