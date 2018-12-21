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Belediye personelinin çocuklarına özel protokol

Nilüfer Belediyesi’nin, Özel Nadide Çocuklar Anaokulu ile imzaladığı protokolle birlikte belediye personelinin çocuklarına indirim imkanı sağlandı.

Nilüfer Belediyesi'nin, Özel Nadide Çocuklar Anaokulu ile imzaladığı protokolle birlikte belediye personelinin çocuklarına indirim imkanı sağlandı.


Nilüfer Belediyesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokol imzalayarak çalışanların özel indirimlerden yararlanması için fırsat sağlamaya devam ediyor. Özel Nadide Çocuklar Anaokulu ile Nilüfer Belediyesi arasında imzalanan protokolle, çalışanlar ve birinci derece yakınlarının hizmetlerden indirimli yararlanması sağlandı.


Nilüfer Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız ve Özel Nadide Çocuklar Anaokulu adına Nadide Topkapı indirim protokolünün altına imza attı. Yapılan anlaşma gereği Nilüfer Belediyesi personeli ve birinci derece yakınları, yüzde 10 indirim fırsatından yararlanacak.

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