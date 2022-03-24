Belediye tezgahında marul 5 lira

İlk hasat edilen marullar, tanesi 5 Liradan vatandaşa sunuldu.

Gemlik Belediyesi, uygun fiyatlı ekmek, peynir, süt ve yumurta satışlarını gerçekleştirdiği Halk Büfe'lerin ardından, yine kendi seralarında yetiştirdiği ürünleri Gemliklilerin beğenisine sundu. Perşembe Pazarı'nda kurulan tezgâhlarda sergilenen tamamen organik, orta boy marul, piyasa fiyatının yarısına, 5 liraya satılıyor. Tezgâhta ilk satışları Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan gerçekleştirdi. Pazarcı önlüğünü giyen Başkan Sertaslan, hem satış yaptı hem de pazara gelen Gemlikliler ile sohbet etti.

Marulun ilk ürünleri olduğunu, önümüzdeki haftalarda ürün çeşitliliğinin artacağını söyleyen Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

"Toplam dört seramız var. Birinde marul yetiştirdik. Bunun dışında seralarımızda karnabahar, brokoli, maydanoz ve taze soğan yetiştireceğiz. Tamamen organik. Kimyasal ilaç kullanılmadı. Sadece gübre kullanıldı. Ülkemizde bu ekonomik sıkıntılar varken anlamlı bir çalışma olacağını düşündük. Yaklaşık dört aydır seralar ekili. Kış şartlarından dolayı zorlandık. Çiftçinin halini daha iyi anladık. Çalışanlarımız gece iki, üç saatlerinde ürünlerin donmaması için seraları ısıtmaya çıktılar. Çiftçi bu maliyetle bu fiyata marulu tarlada yapamıyor. Dolayısıyla bizim ürünümüzün benzeri 10, 12 lira seviyesinde. Biz yurttaşımıza bir parça fayda sağlayabilir miyiz diye düşünerek 5 liraya satıyoruz. Satın alıp dağıtmak yerine üretimin içerisine girdik. Üretici belediye kavramını hayata geçiriyoruz.”

Satışlar önümüzdeki haftalarda, Perşembe ve Cumartesi pazarlarında devam edecek.