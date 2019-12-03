“Belediye vatandaşlar için var”

Onların beklentileri ve memnuniyeti için çalışıyoruz. Tüm iş süreçlerimizin asıl hedefi vatandaş memnuniyetidir” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından kalite yönetim sistemini dokümantasyon işlerinden uzaklaştırılıp, somut kazanımlar elde etmek için düzenlenen iç tetkik açılış ve eğitim toplantısı meclis salonunda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile iç tetkikte gönüllü olarak görev yapacak BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi personellerinin de katıldığı toplantının açılışında konuşan Strateji Geliştirme Şube Müdürü Alper Bayrak, sürecin işleyişi hakkında bilgi verdi. Kalite yönetim sistemi ile ilgili bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu ifade eden Bayrak, “Bu iş sadece kalitecilerin işidir ve dokümantasyondan ibarettir gibi bir yanlış anlaşılma var. Yine kurumun eksikliklerinin ifşa edileceği gibi yanlış bir algı oluşmuş. Oysa süreç bütünüyle vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik bir iştir ve ancak tüm birimlerin katılımı ile başarıya ulaşılabilir” diye konuştu.

Kalite, işi doğru yapmaktır

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kalite yönetim sisteminin bir yönetim aracı olduğunu ve amacının da vatandaşların memnuniyetini artırmak, maliyetleri ve işlem sürelerini düşürmek olduğunu vurguladı. Belediyeciliğin tüm süreçlerinde bu amaca odaklanmaları gerektiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Strateji doğru işi yapmak, kalite ise işi doğru yapmaktır. Bizler için doğru işi yapmak kadar, işleri doğru yapmakta önemlidir. Göreve geldiğimiz günden beri kaynak israfını önlemek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Kurumumuzda işleri doğru yapmak adına kalite yönetim sistemi kullanmaktayız. Bu kurum vatandaşlar için vardır. Onların beklentileri ve memnuniyeti için çalışıyoruz. Tüm iş süreçlerimizin asıl hedefi vatandaş memnuniyetidir” dedi.

“Kalite bir yolculuktur”

İç tetkiklerin amacının bir birimin açığını ortaya çıkarmak değil, esikleri gidermek amacıyla tespit yapmak olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Elbette 12 bin kişinin çalıştığı bir kurumda eksikler aksaklar olacak. Hiçbir birimin ‘benim eksiğim ortaya çıktı' diye alınganlık gösterme lüksü yoktur. Denetiminde birimlere gittiğinizde bir çay içip usulen bir kaç soru sorup denetim yapmayın. Vatandaş memnuniyeti için eksik ne varsa iyileştirmek için tespit edin. Kalite bir yolculuktur. Bizim de işimiz, eksikliklerimizi her gün gidererek, ilerleme kaydetmektir. Bizim de birçok konuda eksiklerimiz vardır. Mükemmel değiliz. Önemli olan bunların sizlerin marifeti ile tespitinin yapılıp giderilmesidir. Bir hatayı bile önlesek bizim için kardır” diye konuştu.