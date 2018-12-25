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Belediyede siren şoku

Bursa’nın merkez ilçe belediyelerinden Osmangazi Belediyesi’nde deprem tatbikatı yapıldı.

Bursa'nın merkez ilçe belediyelerinden Osmangazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı yapıldı. Mesai saatleri içerisinde aniden çalmaya başlayan siren sesini duyan çalışanlar önce şok yaşadı, ardından 2.5 dakikada binayı tahliye edip ön bahçede toplandı.


Bursa ve Yalova'da son günlerde meydana gelen depremlerin ardından Osmangazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı yaptı. Öğle saatlerinde yaklaşık bin 500 personeli bulunan belediye koridorlarında önce sirenler çalmaya başladı. Ardından elinde megafon bulunan zabıtalar personele binayı terk etmeleri için çağrı yaptı. İşlerini yarıda bırakan personel binayı tahliye edip bahçede toplandı. Binanın 2.5 dakikada tamamen boşaltıldığı bildirildi. Tatbikatın tamamlanmasının ardından çalışanlar yeniden belediye binasına girdi.

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