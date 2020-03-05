Belediyeden çiftçilere uygulamalı budama eğitimi

Mustafakemalpaşa'nın tarımsal gelişimini desteklemek ve çiftçiliğin önemini artırabilmek için eğitim seferberliği başlatan Mustafakemalpaşa Belediyesi, ekonomik kalkınma hamlesiyle marka olma yolunda adımlar atıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün himayesinde verimi arttırmak ve kaliteli ürün elde etmek için çiftçilere yönelik uygulamalı zeytin budama eğitimi verildi. İlçenin Çördük Mahallesindeki zeytin bahçesinde Tarım Danışmanı Mehmet İzbak'ın verdiği eğitimde Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Balım, Çördük Muhtarı Sabahat Kanlıoğlu ve çevre mahallelerde yaşayan çok sayıda çiftçi yer aldı.

Zeytin üreticileri yanlış bilinenler ve budama teknikleri ile ağaç hastalıkları konusunda bilgilendirildi. Tarım Danışmanı Mehmet İzbak, “Bahçelerinizden daha fazla verim almak istiyorsak budamaya dikkat etmeliyiz. Budama işlemi önemli bir faktördür. 2000 yıla kadar yaşayabilen zeytin ağacının uzun ömürlü olması, çevre şartlarına göre doğru bir şekil alması ve en önemlisi maksimum düzeyde kaliteli ürün vermesi için her yıl mutlaka budanması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Mustafakemalpaşa ikliminin ve eğimli arazilerinin zeytin üretimi için oldukça elverişli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise, "Bölge, yapısı itibarıyla sektörün gelişimi açısından oldukça önemli bir rol oynuyor. Üreticilerimiz Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Hem iklim, hem de arazi koşulları göz önüne alındığında bizde belediye olarak çiftçilerimize destek vererek zeytin üreticiliğine teşvik etmeyi hedefliyoruz. Verimli topraklara sahip olan Mustafakemalpaşa'yı tarımda marka yapmak için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.