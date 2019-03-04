Belediye'den organ bağışçısı öğretmene vefa

Mustafakemalpaşa Belediyesi, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden organ bağışçısı öğretmen Süheyla Dobruca'nın (58) ismini Hamzabey Mahallesi'ndeki bir sokağa verdi.

Sağlığında yaptığı organ bağışı ile hastalara umut olan Nilüfer Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nden emekli eğitimci Süheyla Dobruca'nın ismi artık Mustafakemalpaşa'da yaşayacak. Meclis toplantısında oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Hamzabey Mahallesi Okul Sokağı'nın ismi, “Öğretmen Süheyla Dobruca Sokağı” olarak değiştirildi. Toplantıya katılarak duygulu bir konuşma yapan merhume Dobruca'nın eşi öğretmen Zekai Dobruca meclis üyelerine teşekkür etti.Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise Süheyla Dobruca'yı herkese örnek olan eğitimci kimliği ile her zaman anacaklarını kaydetti.