Belediyeler arası iş sağlığı işbirliği

İş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümünde kurumsal farkındalık ve işbirliğinin artırılmasını hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Dr. Özkan Kaan Karadağ ile ekibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İş sağlığı ve güvenliği alanında İstanbul ve Bursa'da yerel ölçekte yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, sahada yapılan uygulamalar ele alındı. Toplantıda, Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde oluşturulacak iş güvenliği platformuna öncülük edecek çalışmalar konuşuldu. Ziyarette ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümünde kurumsal farkındalık ve işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.