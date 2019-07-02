Belediye'nin bir dokunuşla yüzleri güldüren hizmetleri devam ediyor

2017 yılında başlayan "Bir dokunuşla değişen hayatlar" projesi dâhilinde yaşlılık, yalnızlık, engellilik ve hastalıktan dolayı temizlik işlerini göremeyen vatandaşlara evde temizlik hizmeti veren belediye, "evde kişisel bakım" adı altında yeni bir hizmet daha başlattı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımı, saç kesimi, saç sakal traşı gibi hizmetlerini yerinde talepler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, yaşlılık, yalnızlık ve hastalıktan dolayı temizlik işlerini göremeyen ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla devam eden hizmetleri yerinde inceleyen Kocaman, ihtiyaç sahibi yaşlıların yüzlerini güldüren projede alanında uzman ekiplerin yer aldığını belirterek, kişisel bakım hizmetinde gönüllü kuaförlerin çalıştığını söyledi.

İnsana dokunan, hayata bağlayan projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Fatma Kocaman, "Gerekli sosyal incelemelerin ardından muhtaçlık kriterlerine göre belirli periyodlar da vatandaşların evleri köşe bucak temizleniyor istekleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin kişisel bakımları da yerine getiriliyor" dedi.

Proje dâhilinde yaklaşık 54 vatandaşın bu hizmetten faydalandığını belirten Fatma Kocaman, ”Engelli ve yaşlı vatandaşlarla sürekli irtibat halindeyiz. Onların mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri de mutlu ediyor. İhtiyaç sahibinin yanında olmayı vicdanî bir görev biliyoruz. İşini severek yapan bir ekibimiz var. Belediye olarak her yere hizmet etme mecburiyetimiz var. Sizin her isteğinizi karşılamak bizim görevimiz” dedi.