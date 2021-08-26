Belediyespor yeni sezonda Karacabeylilerin yüzünü güldürecek

TECO Karacabey Belediyespor Kulübü yöneticileri, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak'ı makamında ziyaret etti.

TECO Karacabey Belediyespor Başkanı Sarp Yalçınkaya, yeni sezona hazır olduklarını ve bu yıl da iddialı bir futbol sergileyerek şampiyonluk için mücadele edeceklerini belirtti. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, Karacabey'in artık spor ile anılan bir şehir olduğuna vurgu yaparak, futbol ve voleybolda ulusal başarılara imza atıldığını ve diğer branşlarda da önemli başarılar beklediklerini söyledi.

Vali Canbolat da TECO Karacabey Belediyespor'u ilgiyle takip ettiklerini belirterek, çalışmalarında yönetime başarılar diledi. Canbolat'ın ardından Vali Yardımcıları Mustafa Özsoy ile Yusuf Gökhan Yolcu da ziyaret edildi.

Valiliğin ardından Karacabeyli heyetin bir sonraki durağı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak oldu. Gerçekleşen ziyarette, takımın çalışmaları hakkında bilgi verilirken yine burada da Karacabey'de gerçekleşen spor faaliyetleri üzerine görüşüldü.

Öte yandan ziyaretlerde Vali Yakup Canbolat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak'a, TECO Karacabey Belediyespor forması hediye edildi.