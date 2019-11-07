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Belediyesporlu karateciler başarıya doymuyor

Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı, kulüplerarası karate şampiyonasından 11 madalya ile döndü.

Başarıya doymayan Belediyesporlu karateciler şampiyonaya damga vurdu.


Türkiye Karate Federasyonu tarafından 3 Kasım Pazar günü Bursa'da düzenlenen müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular kendi kategorilerinde 4 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakalarda Yağız Elma 1. Kutay Gencer Yaz 1. Utku Göçer 1. Sude Naz Özdel 1. Deniz Durgut 2. Yiğit Elma 2. Alperen Yonsul 3. Efe Karagöz 3. DenizAlp Şahin 3. Nursena Yerlikaya 3. Hilal Acar 3. oldu.

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