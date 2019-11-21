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Belediyeye yeni zabıta müdürü

Gemlik Belediyesi’nin yeni zabıta müdürü Ferhat Geyik oldu.

Gemlik Belediyesi'nin yeni zabıta müdürü Ferhat Geyik oldu. Belediyenin kıdemli Ferhat Geyik'e görevi, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından bildirildi.


Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, Müdür Ferhat Geyik'in ilçede sevilen ve güvenilen bir isim olduğunu belirterek, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Sertaslan zabıtanın vatandaş ile belediye arasında köprü görevinde olan bir kurum olduğunu belirterek, sokaklarda nizam ve intizamı sağlayan, esnafın problemlerine çözüm üreten yetkili birim olduğunu belirtti. Ferhat Geyik'in bu görevi lâyıkıyla yerine getireceğine inandığını dile getiren Başkan Sertaslan, yeni müdüre görevinde başarılar diledi.

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