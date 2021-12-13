Belgrat ormanlarından madalyayla döndüler

3 sporcu kendi kategorilerinde 1'incilik ve 3'üncülük dereceleri elde etti.

Her branşta farklı başarı hikâyeleri yazan İnegöl Belediye Spor Kulübü, atletizmde de dereceler almaya devam ediyor. Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı, son olarak hafta sonu İstanbul'da düzenlenen Belgrat Ormanları Geyik Koşularına katıldı. 3 sporcu, buradan 3 dereceyle dönmeyi başardı.

Turuncu Lacivertli kulübün temsilcilerinden Hatice Çam, 34-45 yaş kategorisinde 1'inci oldu. Hülya Takım isimli yarışmacı 45-54 yaş kategorisi 3'üncülüğü elde ederken, Mehmet Günay ise 18-34 yaş kategorisinde 3'üncü olarak kürsüye İnegöl Belediyespor flâmasını taşımayı başardı.