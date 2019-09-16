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Belinden çıkardığı silah ateş aldı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde belindeki silah çıkarmaya çalışan şahıs, silahın ateş alması sonucu 12 yaşındaki komşunun çocuğunun yaralanmasına yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belindeki silah çıkarmaya çalışan şahıs, silahın ateş alması sonucu 12 yaşındaki komşunun çocuğunun yaralanmasına yol açtı. Küçük kız çocuğu ayağından yaralanırken, şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olay Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş. isimli şahıs, kendi evlerinin önünde ruhsatsız tabancasını belinden çıkardığı esnada silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun kapının önünde oturan 12 yaşındaki H.G isimli kız çocuğunun ayağına isabet etti. Yaralanan çocuk özel bir araçla Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan M.Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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