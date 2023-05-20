Bendeniz Bursalıları geçmişe götürdü

90'lı yılların unutulmaz seslerinden biri olan, günümüzde de yeni çalışmalarıyla birlikte adından söz ettiren Bendeniz, Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda Bursalı dinleyicileri ile bir araya gelen Bendeniz, Bursa'yı özlediğini dile getirdi.

Yoğun bir ilginin olduğu geceye nostalji rüzgarıyla başlayan güzel şarkıcı, popüler çalışmalarından ‘Satmışım' ve ‘Güzeller Güzeli' ile büyük beğeni topladı. Sahnedeki enerjisiyle birlikte gece boyunca dinleyicilerini de coşturan Bendeniz, Türk müziğinin popüler şarkılarına da repertuvarında yer verdi. Dansları ve eğlenceli tavırlarıyla birlikte dikkati çeken Bendeniz, keyif dolu bir gece yaşattı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bendeniz, duygu yüklü şarkılarıyla da sevenlerinin gönüllerine dokundu. İçten söylediği şarkıların yanı sıra, sık sık dinleyicileriyle de sohbet eden başarılı şarkıcı, Bursa'yı çok özlediğini dile getirdi. İlgilerinden dolayı sevenlerine teşekkür eden Bendeniz, gece boyunca da sahnenin her alanını kullanırken, orkestrasıyla birlikte müzik ziyafeti sundu. Bursalılar da keyif dolu bir gece geçirirken, ünlü ismi alkışlarıyla ödüllendirdi.