“Benim meskenim dağlardır” sergisi açıldı

Fotoğraf sanatının usta isimlerinden Ersin Alok'un Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'ndeki “Benim meskenim dağlardır” isimli sergisi ziyarete açıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de katıldığı açılış, fotoğraf ve doğaseverleri bir araya getirdi.

Nilüfer Belediyesi, Bursa'nın ilk ve tek fotoğraf müzesinde ülke ve dünya çapında ünlü fotoğrafçıların eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda belgesel film yapımcısı ve yönetmeni, dağcı ve yazar olan Ersin Alok, Mysia Fotoğraf Müzesi'nde “Benim meskenim dağlardır” isimli sergisiyle fotoğraf ve sanatseverlerle buluşuyor. Serginin açılışına, çok sayıda sanatseverin yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.

Mysia Fotoğraf Müzesi'nde açılan sergi, Ersin Alok'un 60 yıl içinde dünyanın farklı ülkelerinde çekmiş olduğu dağ manzaraları ve aynı zamanda Türkiye'de dağ gezileri sırasında görüntülediği kaya resimlerinin fotoğraflarından oluşuyor.

Mysia Fotoğraf Müzesi'nin danışmanlığını da yürüten Engin Özendes, serginin açılışında yaptığı konuşmada “60 yıllık birikimini cömertçe bizlerle paylaşan Alok'a teşekkür ediyoruz. Tutkunu olanlara bu fotoğraflar bir kez daha dağları kucaklayıp sarılma isteği veriyor” dedi.

Açılışa katılarak usta ismi tebrik eden Başkan Erdem ise, Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nin 3. kuruluş yıldönümünde böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Fotoğraf sanatının geçmişten günümüze katettiği yolu gözler önüne seren ve geleceğe taşıyan müzenin önemli bir işlevi yerine getirdiğini kaydeden Başkan Erdem, “Bugün müzemizin kuruluş yıldönümü. Böyle anlamlı bir günde Türk fotoğrafının önemli isimlerinden Ersin Alok'un sergisiyle siz fotoğraf, doğa ve sanatseverlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay ve eşi Leman Dorsay'ın da katıldığı açılışta sergi hakkında bilgi veren Ersin Alok da, “Yaklaşık 60 yıldır dağların içinde neler gördüğümü Asya, Anadolu, Alp ve Kafkas dağlarının nasıl oluştuğunu, ana karakterlerini görsellerini çekerek bu sergiyi oluşturdum. Dağlardaki 60 yılımı, 48 kareyle özetlemiş olduk. Bursa'da böyle bir sergi açacağımız için 2020 yılı Ocak ayında Keles uçurumundan Uludağ'ın fotoğrafını da çektik. Uludağ fotoğrafımız da bu sergide yer alıyor. Ayrıca coğrafî antropolojik, prehistorik yaşanmışlıklar da bu sergide önemli bir yer tutuyor” dedi.

Pek çok bilim dalı ve disipline ait kareleri aynı yelpazede buluşturan Alok'un sergisi 31 Ocak 2021 tarihine kadar ziyarete açık olacak.