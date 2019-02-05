Benzin dökerek yakmıştı, ifadesinde "Ben değil o kendine benzin döktü" dedi

Bursa'da aralarında duygusal ilişki bulunan 2 çocuk annesi Şengül Vatansever'i kendisinden ayrılmak isteyince benzin dökerek yakan katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Katil zanlısının ilk ifadesinde, "Ben değil o kendine benzin döktü. Akıl sağlığım yerinde değildi" dediği öğrenildi.

Olay geçen yıl Eylül ayında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Şengül Vatansever, Kütahya Domaniç'te oturan erkek arkadaşı Ümit Varol'a ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Ümit Varol son bir kere görüşmek maksadıyla Domaniç'ten Bursa'ya geldi. Vatansever'i görüşmeye ikna eden Varol, genç kadını arabayla aldı. İkili bir süre tartıştıktan sonra Varol arabasının arkasında bulunan benzin bidonunu alarak 2 çocuk annesi Vatansever'e döktü. Genç kadını daha sonra ateşe veren Varol, pişman olup söndürmek isterken ellerini yaktı. Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Vatansever'i arabadan atarak olay yerinden uzaklaşan Varol, geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İmdadına çevredeki vatandaşların yetiştiği Vatansever ise kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra tedavisi bitince gözaltına alınarak tutuklanan Varol ‘la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkında nitelikli adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Varol'un ilk ifadesi de ortaya çıktı. Varol ifadesinde olay anında akıl sağlığının yerinde olmadığını, Vatansever'in benzini alıp kendisine döktüğünü, genç kadını sokağa atmadığını, kadının kendi isteğiyle arabadan indiğini ileri sürdü. Vatansever olaydan sonra kendisini öldürmek istediğini belirterek, "Olay günü Şengül Vatansever'in kızını okula bıraktıktan sonra ağaçlık alana gidip otomobilde konuşmaya başladık. Aramızda tartışma çıktı. Bana 'seni de kendimi de öldürürüm' dedi. Sinirlenerek her zaman aracımın bagajında bulunan yakıt bidonunu alarak, kendi kollarıma döktüm. O da sinirlenip yakıt bidonunu alarak kendi üzerine döktü. Tartışmamız devam edince ben sinirlerime hakim olamayıp kendimi yaktım. Aramızda biraz mesafe vardı ama o da alev aldı. Onu söndürdüm, daha sonra arabaya bindik. Bursa'yı bilmediğim için, hastaneye gitmek üzere Şengül'e hastanenin yerini sordum. O esnada kardeşiyle görüşüyordu. İnat edip hastaneyi tarif etmedi ve 'Beni burada indir' dedi. İnsanların yanında arabadan indirdim, sonra dönüp çantasını ve telefonunu aldı. Daha sonra ben de hareket ettim, kendimi öldürmek istedim, perişan vaziyetteydim, akli dengem yerinde değildi. 2 kez kaza yaptım; fakat kendimi öldüremedim. En son park gibi bir yerde durdum ve ambulansı arayıp beklemeye başladım" dedi.