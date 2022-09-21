Bursaspor'un genç forveti Berat Altındiş, “Hedefimiz play-off'un içerisinde yer almak. Sivas Belediyespor maçını kazanmak çok önemliydi. Ancak o maç geride kaldı. Şimdi deplasmanda da aynı mücadeleyi gösterip üç puanla dönmek istiyoruz” dedi.

Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'un genç forveti Berat Altındiş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altındiş, “Sivas Belediyespor maçını kazandığımız için mutluyuz. Güzel bir maç oldu. iyi mücadele ettik ama bu maç artık geride kaldı. Önümüzde çok önemli bir başka maç var. Her zamanki gibi hazırlanacağız önümüzdeki maça. İnşallah kazanıp döneceğiz. Altyapıda kanat oynuyordum. Üst yapıya çıktığım dönemde de oynadığım maçlar oldu. Alışkın olduğum bir mevki zaten. Nerde görev alırsam orada oynamak istiyorum. Genç bir takımız. Zamanla tecrübe kazanıyoruz. tecrübeyi kazanırken de puanları kazanmak istiyoruz. Hedefimiz play-off'un içerisinde yer almak. Taraftarımızın desteği bizi her zaman pozitif etkiliyor. Taraftarımız olduğu zaman daha güçlü oluyoruz” şeklinde konuştu.