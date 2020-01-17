İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Bereket Sofrası” Boğazköy Camiinde kuruldu

İnegöl Belediyesi’nin her hafta cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği “Bereket Sofrası Halk Günleri” bu hafta Boğazköy Mahallesi Camiinde gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi'nin her hafta cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği “Bereket Sofrası Halk Günleri” bu hafta Boğazköy Mahallesi Camiinde gerçekleştirildi.


Her cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınmasının ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Boğazköy Mahallesi Camiinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrasına cami cemaatinin ilgisi büyük oldu. Belediye Başkanı Alper Taban, “Halkımızla aynı sofrada buluşmak bizim için şereftir. Bizler geçtiğimiz 2 gün boyunca Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ndeydik. Akıllı şehirler adı altında ülkemizde bir çalışma yapılıyor. Artık şehirlerin teknolojiyle buluşması, vatandaşın şehirlerde yaşadığı bir takım meselelerin teknolojiyle aşılması için bir dijitalleşme hamlesi var. Biz de Allah'a hamdolsun 1400 belediyenin içerisinde Bursa'yı temsilen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi olarak fuara katıldık. Fuara Türkiye'den katılan yaklaşık 30 belediye içerisinde İnegöl Belediyesi katılan tek ilçe belediyesiydi. İnegöl'de bu dönüşüme katkı sağlamak adına belirli çalışmalar yürütüyor. Farkında değiliz belki ama bugün tarımda da, sanayide de, ekonomide de, kısa hayatımızın her alanında teknoloji var. Burada maksat hayatı kolaylaştırmak ve meseleleri çözebilmek. İnegöl Belediyesi olarak bizler de bu noktada üzerimize düşen ne varsa, bu değişim ve dönüşüme katkı sağlamakadına çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.