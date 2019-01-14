“Bereket Sofrası” Bursa Kent Hali'nde kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bereket Sofrası bu sefer Kent Hali esnafını ağırladı. Başkan Alinur Aktaş, Bursalıların sağlıklı gıda ile buluşması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Başkan Alinur Aktaş'ın İnegöl Belediyesi başkanlığından bu yana 15 yıldır sürdürdüğü Bereket Sofrası buluşmaları Büyükşehir'de de geleneği bozmadı. Her cuma günü ya da hafta farklı bir bölgede sabah namazından sonra gerçekleştirilen buluşma ilgi görüyor. Başta cami cemaati olmak üzere vatandaşların ilgi gösterdiği, davetlilere simit, peynir, zeytin ve çayın ikram edildiği Bereket Sofrası, bu hafta Bursa Kent Hali mescidinde kuruldu. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ve AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin'in de yer aldığı organizasyona bu hafta, Başbakan eski Yardımcısı, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da misafir oldu. Başkan Aktaş ile birlikte hal esnafıyla önce kahvaltıda bir araya gelen Çavuşoğlu, ardından işletmeleri dolaşarak incelemelerde bulundu. Bursa Sebze ve Meyve Komisyoncu Derneği'ne de uğrayan Çavuşoğlu ve Başkan Aktaş, Dernek Başkanı Aydın Akyol'dan hâl esnafının yaşadığı sıkıntılar hakkında brifing aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, mahallî idârelerde ulaşmak istedikleri noktaya işaret etti. Bursa'da ‘yaşayan herkesin mutlu olduğu, kimsenin dışlanmadığı' bir şehir hayâli kurduklarını ifade eden Başkan Aktaş, bu anlamda belirledikleri hedeflerden birinin de sağlıklı gıda olduğunu söyledi. Halkın kaliteli ürünü en iyi fiyat ile alması için yapılması gereken ne varsa yapmaya, Büyükşehir kaynaklarını bunun için seferber etmeye hazır olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Bursalıların sağlıklı gıdaya ulaşması anlamında kararlıyız. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. Sizlerden de destek bekliyoruz. İnşallah vatandaşımızın da teveccühüyle seçimden sonra yetkiyi alarak belirlediğimiz hedeflere koşar adım ilerleyeceğiz” dedi.

Hale haline cami yapılması için hazırlıklarının olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Bursa'da yaşamanın birçok kişinin hayâli olduğunu vurgulayarak, esnaftan şehre sahip çıkmalarını istedi.