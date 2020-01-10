Bereket sofrası Çeltikçi'de kuruldu

İnegöl Belediyesi'nin her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği 'Bereket Sofrası Halk Günleri' etkinliği bu hafta Çeltikçi Merkez Camisinde gerçekleştirildi. Cami cemaatiyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, bölgenin sorunlarına ilişkin bilgi aldı.

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, Çeltikçi Mahallesinin sorunları masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, “Hem tarımsal anlamda yapılan faaliyetler hem de üretimden dolayı şehrimize kattığınız değer için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de sizlere layık olacak şekilde aldığımız emanetin bilinci ve sorumluluğunda hareket ederek genç kadromuzla, heyecanlı kadromuzla azimle ve gayretle çalışarak günü geldiğinde sizlere en güzel işleri yaptığımızı göstermek istiyoruz. Bu konuda bizlere destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası muhtar ve mahalle sakinleri mahalleleri hakkındaki talep, öneri, şikayet ve merak ettikleri konuları Belediye Başkanı Alper Taban'a sordu.

Başkan Taban tüm sorulara yanıt vererek vatandaşı bilgilendirdi.