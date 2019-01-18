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‘Bereket sofrası' Gülbahçe'de kuruldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bereket sofrasında bir araya geldiği Gülbahçe Mahallesi sakinlerini dinledi.


Başkan Alinur Aktaş, bereket sofrasında bu sabah Gülbahçe Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah namazını Gülbahçe Yenidoğan Camii'nde kılan Başkan Aktaş, sabah kahvaltısını da vatandaşlarla birlikte yaptı. Sorunları ilk ağızdan dinlemek ve yerinde görmek maksadıyla İnegöl ilçesinde 15 yıl önce başlattığı uygulamayı Bursa'da da sürdürdüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, vatandaşların dile getirdiği istek ve talepleri de dikkatle dinledi. Mahalle halkının toplu ulaşım, kamulaştırılan alanın düzenlenmesi ve mahalledeki Hanife Murat Ortaokulu'nun yenilenmesi gibi talepleri üzerine söz konusu alanları gezen Başkan Aktaş, bu konularla ilgili hemen ön çalışma yapılması tâlimatı verdi.


Cami lokalindeki kahvaltının ardından mahalle sakinlerine seslenen Başkan Aktaş, dünya genelinde bir kriz yaşandığını hatırlatarak, bu günlerin yakında atlatılacağını vurguladı. Konuşmasında birlik beraberlik mesajları veren Başkan Aktaş, “Bu coğrafyada Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi istemiyorlar. Geçmişte sağ-sol, Türk-Kürt, alevi-sünni ayrımı yaparak nifak tohumları ekmeye çalıştılar. Bu millet birlik ve beraberliği ile bu oyunlara geçit vermedi. Her şeyi sorgulayalım, ancak birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi asla sorgulamayalım” dedi.

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