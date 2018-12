Bereket sofrası Süleymaniye Cami'inde kuruldu

İnegöl Belediyesi tarafından her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen “Bereket Sofrası Halk Günleri” etkinliği, Süleymaniye Cami'nde gerçekleşti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği “Bereket Sofrası Halk Günleri” etkinliği devam ediyor. Sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecileri ve vatandaşın bir araya geldiği Bereket Sofrası, bu hafta Süleymaniye Camisinde kuruldu. Kısa bir süre önce Süleymaniye Mahallesinin 15 sokağını kapsayan bir kaldırım ve tretuvar çalışmasına başlattıklarını belirten Taban, "Yapılan çalışmaları incelediğimde açıkçası çok eski binaların olduğu muhitlerde kaldırım imalatı yapıyoruz. İnşallah bu eksiklikleri hızlı bir şekilde tamamlayarak temiz, pak sokaklar oluşturmak istiyoruz. Vatandaşların çok daha kolay, oturduğu yerden ulaşabilmesi için Çözüm Merkezimizde arkadaşlarımız telefonun ucunda bekliyor. Ben sağlıklı bir dönüşümün şehirde yaşanabilmesi için bu şehrin yönetimine vatandaşın da ortak olması gerektiğini düşünüyorum. Bir öneri ve talep olduğunda bizlere 153 hattımızdan, WhatsApp hattımızdan, telefon hatlarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Kapıdan gelmek isteyene de kapımız açık. Yeter ki vatandaşımız gördüğü sorunu, problemi bizlere iletsin. Bunu yaptığımız takdirde inşallah biz de bu sorunları hızlı hızlı çözmeye gayret ederiz. İnegöl artık gerçekten çok büyük bir şehir. Yaklaşık 300 binlik bir nüfus bandına yaklaştı. Böyle olunca da şehrin her an her köşesinde, her mahallesinde, her sokağında ne tür sorunlar olduğunu tespit etmek çok kolay olmuyor. Ama vatandaşımız bu konuda bizlere destek olursa, yardımcı olursa biz de Allah'ın izniyle bunları en güzel şekilde ve en hızlı şekilde çözmeye gayret ederiz" dedi.

Sokaklarımızı, caddelerimizi, kapılarımızın önlerini temiz olmasını arzu ettiğini belirten Taban, "Belediyenin işi ne, temizlesin diyen vatandaşımız da var, doğrudur. Belediye bu temizliği yapacak ama temizliğin Belediye bu temizliği yapacak ama temizliğin önce kirletmeyerek başladığını hatırlatmak istiyorum. Elimizdeki çöpü çok kolay yere atıyoruz. Müslüman kirletmez. Ancak kirlettiğimizin farkında olmadığımızı düşünerek bunları ifade ediyorum. Kendime de söylüyorum, her gittiğimiz ortamda bunu yayarak temiz bir şehir, örnek bir şehir oluşturalım istiyorum. Bunu başarmak güç değil. Vatandaşımızı bu konuda idrak ettirebilirsek inşallah tertemiz bir toplum olacaktır. Kaldı ki belediye bu temizlik çalışmasını sizlerin cebinden çıkan parayla yapıyor. Herkes kendi muhitinden, alanından sorumlu. Kapısının önünü süpüren esnaflarımızı, ablalarımızı gördükçe ben mutlu oluyorum. Sizlerden bu konuda da acizane destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.