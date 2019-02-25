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Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa'da hayranlarıyla buluştu

Vizyona giren ’Bir Aşk İki Hayat’ filminin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, Bursalı hayranlarıyla buluştu.

Vizyona giren 'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, Bursalı hayranlarıyla buluştu.


Yapımcılığını Ay Yapım ve Medyapım'ın üstlendiği, Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda yer aldığı yılın aşk filmi 'Bir Aşk İki Hayat'ın seyircili gösterimleri devam ediyor. Filmin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, ÖzdilekPark Bursa Nilüfer'de coşkuyla karşılandı. Türkiye'nin farklı şehirlerindeki hayranları ile bir araya gelen ikili, seyircili gösterime katıldı.


İkili, hikayeye yürekten inanarak bağlandıklarını ve böyle bir projede yer almanın kendilerini çok etkilediğini belirtti.

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