İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Berk Dilmenler Milli takımda

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımının genç oyuncusu Berk Dilmenler milli takıma davet edildi.


U18 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek olan ay-yıldızlılar aday milli takım kadrosunu belirledi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 16 yaşındaki sporcusu Berk Dilmenler, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından milli takım kadrosuna davet edilen isimlerden oldu.


Genç sporcu 10 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan kampa katılarak, 4-13 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak olan 18 Yaşaltı Erkekler Avrupa Şampiyonası Finalleri öncesi takımda yer almak adına mücadele edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.