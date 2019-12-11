İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Berk Dilmenler'e Millî takıma davet

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün genç voleybolcusu Berk Dilmenler, Milli takım aday kampına davet edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün genç voleybolcusu Berk Dilmenler, Milli takım aday kampına davet edildi.


Gösterdiği başarılı performansla sporseverlerden tam not alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı sporcuları, milli takım antrenörlerinin de radarına girmeyi başardı. Yeşil-beyazlıların bu sezon Bosch Spor Kulübü'nden transfer ettiği 15 yaşındaki smaçör Berk Dilmenler 18 Yaş altı Aday milli takım kampına davet edildi. Genç sporcu 15 Aralık'ta Ankara'da yapılacak olan kampa katılarak, 10-12 Ocak 2020 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak 18 Yaş altı Erkekler Avrupa Şampiyonası elemesi öncesinde takımda yer almak adına mücadele edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.