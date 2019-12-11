Berk Dilmenler'e Millî takıma davet

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün genç voleybolcusu Berk Dilmenler, Milli takım aday kampına davet edildi.

Gösterdiği başarılı performansla sporseverlerden tam not alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı sporcuları, milli takım antrenörlerinin de radarına girmeyi başardı. Yeşil-beyazlıların bu sezon Bosch Spor Kulübü'nden transfer ettiği 15 yaşındaki smaçör Berk Dilmenler 18 Yaş altı Aday milli takım kampına davet edildi. Genç sporcu 15 Aralık'ta Ankara'da yapılacak olan kampa katılarak, 10-12 Ocak 2020 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak 18 Yaş altı Erkekler Avrupa Şampiyonası elemesi öncesinde takımda yer almak adına mücadele edecek.