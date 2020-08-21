Berk Taşkın yuvada kaldı

Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, iç transferde Berk Taşkın ile anlaşmaya vardı.

Karacabey Belediyespor, iç transfere futbolcularından Berk Taşkın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yönetimin teklif ettiği rakamı kabul Berk Taşkın, Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker yaptığı açıklamada, ”Geçtiğimiz sene şampiyon olan kadromuzda yer alan oyuncumuz Berk Taşkın ile anlaştık. Kendisi gelecek vaat eden bir oyuncu. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.