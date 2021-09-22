BESAŞ kaliteden taviz vermiyor

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen dış tetkik sürecini başarıyla tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ, “TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni yeniledi.

Kurum içerisinde farklı birimlerde çalışan yönetici ve personellere ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi konularında temel eğitimin yanı sıra, iç tetkik ve dokümantasyon eğitimleri verildi. 4 gün boyunca süren eğitimlerde yeni versiyon geçişi ve gelişen teknoloji ile birlikte sistemin iyileştirmeleri hakkında personel bilgilendirildi.

Yapılan eğitimlerle birlikte, risk, fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi, gıda güvenliği ve verimlilik noktasında kalite sisteminin kurum içerisinde toplam kalite yönetimine fayda sağlaması ve bu sayede üretim kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

2002 yılından bu yana yaklaşık 20 yıla yakın süredir ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi ile kalitedeki başarısını taçlandıran BESAŞ, 2012 yılında helal gıda belgesi, 2014 yılında ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi belgelerini de almaya hak kazandı. Her dönem gerçekleştirilen denetimlerde belgelerini korumaya devam Türkiye'nin üçüncü ve Bursa'nın en büyük ekmek üretim tesisine sahip BESAŞ'ta bu çalışmaların neticesinde mevcut kurumsal kimliğin korunması ve iyileştirilmesi hedefleniyor.