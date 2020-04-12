BESAŞ'la ekmek kapınızda

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Bursa'da da uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekmek temininde sıkıntı yaşamaması için cumartesi günü Bursa genelindeki 210 büfesinde toplam 140 bin ekmeği vatandaşlarla buluşturan BESAŞ, büfelerin kapalı olduğu pazar günü ise sokak sokak gezip, ihtiyacı olan vatandaşlara 30 bin ekmeği ücretsiz dağıttı.

Bilhassa yasağa hazırlıksız yakalanan vatandaşların ekmek temini konusunda sorun yaşamaması için üretimi kesmeyen BESAŞ, Cumartesi günü boyunca Bursa genelinde açık olan 210 büfesinde toplam 140 bin ekmek satışı gerçekleştirdi. BESAŞ büfelerinin kapalı olması nedeniyle bu kez mobil ekipler devreye sokuldu. BESAŞ'ın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında 10 kamyon toplam 30 bin ekmekle doldurulurken, zabıta ekiplerinin eşliğinde kamyonlar Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerini mahalle mahalle gezdi. Zabıta tarafından yapılan anonslarla BESAŞ aracının mahalleye geldiği vatandaşlara duyurulurken, anonsu duyan vatandaşlar da ekmek ihtiyaçlarını temin etme imkanı buldu. Bazı vatandaşlar kamyonun yanına gelip ekmeğini alırken, bazı vatandaşlar ise camlarından sepet sarkıtıp, ekmek ihtiyacını giderdi. Sokağa çıkma yasağına özel olarak hiçbir vatandaştan ekmek için ücret alınmazken, gün boyu 30 bin ekmek Bursalılarla buluşturuldu.

Ekmek ihtiyaçlarını kapılarına kadar gelen mobil BESAŞ ekipleri sayesinde kolaylıkla sağlayan vatandaşlar da bu hizmet nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.