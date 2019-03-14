BESAŞ'ta toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışanlarının yüzlerini güldüren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Öz Gıda İş Sendikası Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Emin Sürücü, BESAŞ çalışanlarını ilgilendiren toplu sözleşmeyi imzaladı. Aktaş, BESAŞ'ın Bursa için önemli bir kuruluş ve ekmek üretim tesisi olduğunu ifade ederek, “BESAŞ'ta güzel işler yapacağız. Tesisle ilgili değişikliklerin de olacağı çalışmalarımız var. Bursalılara kaliteli, ucuz ve hijyenik ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Aktaş, sözleşmenin önemine işaret ederek, “1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerlilik süresi 2 yıl olan toplu sözleşme dâhilinde bütün sendikalı çalışanlarımıza, 1 yıl geçerli olmak üzere seyyanen brüt 540 TL, net 386 TL zam yapılacak. Bu zamla ücretlerde ortalamada yüzde 21,44 oranında iyileştirme yapılmış oluyor. Aynı şekilde çalışanların enflasyona karşı korunması adına ücretlerde sözleşmenin ikinci yılında gerçekleşen enflasyon + 1 puan refah payı oranında artış yapılacak. Sözleşme ile en düşük işçi ücreti sosyal haklar ile birlikte aylık ortalama 2931 TL yani yaklaşık 3 bin TL civarında olacak” diye konuştu.

BESAŞ çalışanlarının işlerini gayretle sürdüreceklerine inandığını vurgulayan Başkan Aktaş, uzlaşmacı yaklaşımından dolayı sendika temsilcilerini de tebrik etti.

Öz Gıda İş Sendikası Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Emin Sürücü de Başkan Aktaş'a teşekkür ederek, “BESAŞ ile Öz Gıda İş Sendikası arasında imzalanan 15. toplu sözleşmemiz, mutlu sonla neticelendi. Teşekkür ediyoruz. Aktaş'a çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Ekmek, önemli bir besin maddesi. Halk ekmek, hijyen, sağlıklı, ucuz ekmek üretiyor” dedi.

Sürücü, son dönemde gıda maddeleri üzerine oyunlar oynandığını da ifade ederek, “Sendika olarak serbest ekonomiye, hür teşebbüse, özel sektöre evet diyoruz ama zaman zaman da devletin belirleyici olması ve piyasaya müdahale etmesi gerektiğini görüyoruz. Halk ekmeğin daha ileriye gideceğine inanıyoruz” ifadesiyle de sevindirici gelişmeler olduğunu vurguladı.