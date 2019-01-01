BESAŞ'tan çiftçiye 8 milyon TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması maksadıyla Keles'e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, 2018 yılında yaptığı süt alımlarıyla bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Bölge çiftçisinden alınan 4 milyon litreden fazla süte karşılık yaklaşık 8 milyon TL ödeme yapıldı.

2013 yılında hizmete açtığı Keles Süt Ürünleri Tesisi ile bölge çiftçisine can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken, diğer taraftan da Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturmaya devam ediyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ve birlikler vasıtasıyla 2018 yılı boyunca çiftçiden 4 milyon litreden fazla süt alan BESAŞ, buna karşılık 8 milyon TL ödeme yaptı. Çiftçiden alınan süt, peynir, kaşar, ayran ve günlük süt olarak Bursalıların sofralarına taşındı.

63 milyon ekmek

Bursa'da 1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ, unlu mamûl üretiminde de hız kesmedi. Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin 250 metrekaresi kapalı, toplam 14 bin metrekare alanda, 5 adet tam otomatik tünel tipi üretim tesisinde, 3 vardiya, 24 saat hiç durmadan üretim yapan BESAŞ, 2018 yılında 63 milyon 976 bin 769 adet ekmeği Bursalılarla buluşturdu. En fazla üretimi yapılan ekmek 50 milyon 324 bin 196 adetle francalı ekmek olurken, 4 milyon 830 bin 140 adet tam buğday ekmeği ve 4 milyon 519 bin 659 adet de rol ekmek satıldı.

Güvenilir gıda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ'ın kurulduğu günden bu yana ‘Tek karımız sağlığınız' sloganı ile üretime devam ettiğini hatırlatarak, kalite, ekonomi ve hijyenden kesinlikle taviz verilmediğini hatırlattı. Gerek süt ürünleri gerekse unlu mamullerde gıda tüzüğüne tamamen uyulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Halkımızın ürünlere olan ilgisi bir anlamda kalitenin göstergesi. Hem süt grubu hem de unlu mamullerde talepler doğrultusunda ürün yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.